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«Путін – наш спільний ворог». Грузинська співачка Ніно Катамадзе заявила, що не виступатиме в Росії

Вероніка Рой

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Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе відмовилася виступати з концертами в Росії після початку масових протестів у Грузії, а також підтримала вимогу протестувальників про відставку голови грузинського МВС. Про це пише «Грузія Online» з посиланням на соцмережі Катамадзе, передає «Радіо Свобода».

 

«Моє мовчання не означає, що мені було що обдумати і вирішити, я з першої секунди відчуваю те, що і кожен з вас, побачивши [депутата Держдуми Сергія] Гаврилова в кріслі спікера [грузинського парламенту]. Росія – окупант, Путін – наш спільний ворог», – написала Катамадзе.

Напередодні Катамадзе виступила з концертом в Москві на фестивалі «Усадьба Jazz», через що зазнала різкої критики в Грузії. За словами співачки, це був найважчий концерт у її житті, де вона оголосила про припинення своєї концертної діяльності в Росії.

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