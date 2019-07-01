Плавати заборонено. Фахівці назвали водойми у Львівській області, де не варто купатися

Держпродспоживслужба Львівщини назвала три водойми, де під час лабораторних досліджень води виявили невідповідність нормам: мова йде про Модричі, Моршин та Стрий. Про це сьогодні, 1 липня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив перший заступник начальника Держпродспоживслужби у Львівській області Ростислав Волошин.

Він зауважив, що згідно із рішенням комісії ТЕБ ТНС (комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) на території нашої області є 24 об’єкти, де офіційно можна купатися.

Провівши лабораторні дослідження води у всіх цих водоймах, виявили, що у трьох випадках вона не відповідає нормам.

«Це Модричі Золочівського району, Моршин і зона рекреації Стрийської міськради», – уточнив посадовець.

Всім власникам цих об’єктів дані відповідні розпорядження для усунення недоліків.

«Там, де вода не відповідає показникам нормативно-правових документів, зобов’язано заборонити купатися, вивісити таблиці про те, що купання заборонено. Також рекомендовані відповідні заходи, щоб привести показники води до відповідних нормативів та повторно дослідити воду у лабораторному центрі…», – пояснив Ростислав Волошин.

Також він назвав три водойми, де виявили невідповідність санітарному законодавству, зокрема мова йде відсутність відповідного благоустрою: нерозчищена територія, нема піску на пляжах, роздягалень, тощо. Це, за словами Ростислава Волошина, Модричі, Моршин та Золочівський став.