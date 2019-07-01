Клімкін припиняє працювати на посаді міністра МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді та йде у «політичну відпустку». Про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у Facebook.

«Незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Вважаю, що це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку. Оскільки в пів сили працювати не можу і саме зараз прийшов час убувати справжню політичну команду», – заявив міністр.

Павло Клімкін зауважив: «Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи у Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших моряків, політичних в’язнів, всіх заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія, зганьбити наших моряків, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму, фундаментально послабити нашу позицію щодо судових позовів, за якими Росія муситиме заплатити мільярди».

Додамо, як повідомив Укрінформ, Комітет Верховної Ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справа і призначення на неї Вадима Пристайка.