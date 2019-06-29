Володимир В’ятрович: «У питаннях національної пам'яті та політики Зеленський – чиста дошка, писати на якій можуть різні люди»

Історик, громадський діяч, директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович про погляди президента Володимира Зеленського на політику історичної пам’яті та важливість збереження активного суспільства:

«Зеленський у питаннях національної політики, національної пам’яті, гуманітарної політики – просто tabula rasa. «Чиста дошка», на якій можуть писати дуже різні люди. На ній можуть писати люди, які є виразниками проукраїнських інтересів. А можуть писати люди, які є абсолютними «совками».

З одного боку, 8 травня був абсолютно правильний допис Зеленського про День пам’яті і примирення у Facebook. З іншого боку, 22 червня – звернення: «В цей день у наш дім увірвалася війна…» – що було мультиплікуванням абсолютно совкового міфу про «Вєлікую отєчєствєнную войну».

Саме ця порожнеча Зеленського в питаннях національної пам’яті – вона і є тим головним чинником, який провокує реванш. Якщо там порожньо – отже, хтось може зробити так, щоби Зеленський став проросійським.

Ще нема підстав говорити, що Зеленський – промосковський політик. Так, Зеленський був абсолютно проросійським артистом. Однозначно, в мене нема в цьому сумніву, якщо судити з його гумору. Але чи є він проросійським політиком? Поки що казати рано.

Для Росії не обов’язково, щоб він був проросійським політиком. Достатньо, щоби він сидів і відмовчувався – вже це дає можливість всіляким Портновим і Кернесам «поруліть». Відсутність його реакції – цього достатньо, щоб почав розгортатися реванш.

Нам треба бути активнішими, більше на нього тиснути і вимагати реакції. Якщо Зеленський розумітиме, що це ті питання, щодо яких в українському суспільстві є «червона лінія», він не буде за неї заступати.

Одна з моїх улюблених цитат: «Єдине, що потрібно для тріумфу зла, – це щоб добрі люди нічого не робили». Я не збираюся судити, чи це добра людина чи недобра. Бо це прислів’я більше стосується нас. Якщо ми дозволимо тому злу щось робити, то нічого іншого вже не треба.

Для того, щоб робити добро, треба напружитись. Для того, щоб щось зруйнувати і аби домінувало зло, можна нічого не робити. Це ентропія. Зло проростає саме по собі. Добро потребує роботи. Ми не маємо права розслаблятися. Якщо ми втомимося, якщо ми зупинимося, то впадемо».

Джерело – Зруч