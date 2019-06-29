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Дипломата Російського посольства у Львові вигнали з України через шпигунство

Наталя Дуляба

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З України вислали радника генконсульства Російської Федерації у Львові 39-річного Андрія Грєкалова. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

 

Як зазначає видання, Андрій Грєкалов здійснював шпигунську діяльність проти України.

«Українська контррозвідка задокументувала факти його шпигунської діяльності та відповідно до статті 23 Віденської конвенції про консульські відносини 1963 року, Міністерство закордонних справ України оголосило Грєкалова персоною нонграта в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Андрій Грєкалов народився 5 червня 1980 року в Баку, Азербайджан. Одружений зі Світланою Нирковою (14.12.1986 року народження) До України Грєкалов виконував обов’язки завідуючого консульським відділом посольства Росії у Молдові.

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