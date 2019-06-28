Температурні рекорди у Європі: сьогодні спека може розійтися до 45 градусів

У Європі зафіксували нові температурні рекорди. Так, у 11 провінціях на сході та в центрі Іспанії 27 червня температура вища за 40°C, а 28 червня у деяких районах північного сходу країни температура може досягати 45°C. Хвиля спеки посилиться, на країни західної, центральної та південної Європи очікують температури вище 40°С. Про це повідомляє «Громадське».

Як передає ВВС, метеорологи попередили, що в багатьох європейських країнах, зокрема, в Австрії, Бельгії, Іспанії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Нідерландах і Швейцарії, у найближчі три дні очікується подальше підвищення температури.

Влада Іспанії також попередила про «значний ризик» лісових пожеж у деяких регіонах.

Очікується, що температура також перевищить 40°С в Італії, особливо в центральних і північних районах. ВВС зазначає, що в 27 червня уранці біля центрального залізничного вокзалу Мілана знайдено тіло 72-річного безхатченка. Чиновники кажуть, що причиною його смерті могла стати спека.

Тим часом уся Франція, де 21 червня 2003 року зросла смертність через аномальну спеку, наразі перебуває в стані «помаранчевої тривоги» — другий за критичністю рівень попередження. У Парижі деякі навчальні заклади відклали важливі іспити і закрили.

У Тулузі, де очікується підвищення температури до 41°С, благодійні організації роздають безпритульним воду.

У Польщі та Чехії також зафіксували нові національні максимуми, із температурами, що досягають 38,2°С і 38,9°С відповідно.

У високогірних Альпах температура місцями перевищувала 30 градусів.

Прогнозується, що швейцарські міста Женева, Берн і Цюріх фіксуватимуть рекордні температури 39-40°С.

У той час як Велика Британія уникне аномальної спеки, у деяких частинах країни, включаючи Лондон, очікується, що в 29 червня температура перевищить 30 градусів.