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На Гаваях у авіакатастрофі загинув 28-річний українець

Соломія Головіна

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Серед осіб, які загинули в авіакатастрофі поблизу острова Оаху на Гаваях 21-го червня, був один українець, громадянин США. Микола Глєбов, родом із Донецька, був одним із одинадцяти людей на борту. В той день вони збирались здійснити стрибки з парашутом. Про це повідомляє «Голос Америки».

 

Чоловікові було 28 років — до Сполучених Штатів він переїхав разом із матір’ю і сестрою у 2005, коли йому було 14. Після закінчення школи в штаті Міннесотта відслужив чотири роки в американських повітряних силах. Протягом останніх п’яти місяців Микола Глєбов працював на Алясці. Він займався дослідженням океану на кораблі.

На Гаваї Микола поїхав у відпустку. Стрибок з парашутом він мав здійснити останній день перед поверненням додому, розповіла виданню  сестра загиблого Діана Глєбова.

«Гаваї були місцем, куди він завжди хотів поїхати. Він постійно про це говорив. В нього була ціль – відвідати всі національні парки в США. Микола поїхав туди на цілий місяць і подорожував по різних островах. По телефону він розказував, як ходив у джунглі, плавав в океані, занурювався з субмариною — все, що ви тільки можете собі уявити».

Дівчина каже, що її брат не розповідав про свої плани стрибнути з парашутом. Хоча раніше в розмовах згадував про те, що коли-небудь хотів би це зробити.

Нагадаємо, 21-го червня двомоторний літак King Air упав у районі аеродрому Діллінгем, що поблизу північного узбережжя острва Оаху. Рятувальники повідомили, що коли прибули пожежні бригади, літак охопило полум’я, відтак ніхто не вижив.

Джерело фото: Голос Америки

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