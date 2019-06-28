«Діти масово занурюються у віртуальний світ». Закривається один з найстаріших дитячих журналів «Барвінок»

Один з найстаріших та найпопулярніших українських дитячих журналів «Барвінок» припиняє свою роботу. Про це повідомляє «Читомо».

Редакція зазначає, що однією з причин припинення роботи журналу стала втрата інтересу до друкованих видань серед дітей: «Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де нас чекають рукописи ще не закінчених книг, підручників, волонтерська робота. Тож іще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: «До побачення!»

Журнал «Барвінок» заснували ще у січні 1928 року у Харкові під назвою «Жовтеня». Після воєнної перерви його випуск відновили у квітні-травні 1945 року вже у Києві як «Барвінок». У 1950–98 роках журнал також дублювався російськомовним випуском.

До 1990 року «Барвінок» був єдиним українським періодичним виданням для молодших школярів. Журнал приділять велику увагу популяризації української літератури та став майданчиком дебютів для багатьох українських письменників. За 80 років (станом на 2008-й рік) редакція журналу випустила 916 номерів, які загальним накладом сягають 310 млн прим.