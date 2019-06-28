«23 опери в мініатюрі». Львівська опера запрошує на унікальний концерт

У Львівській національній опері 30 червня відбудеться унікальний концерт Літнього інституту «Мистецька пісня – опера в мініатюрі» під кураторством оперного співака світової слави, британця українського походження Павла Гуньки. У програмі – виконання 23 творів, де кожна пісня – це міні-опера, наповнена сюжетом і драматургією.

Співаки, які пройшли майстер-класи оперного гуру, під супровід фортепіано виконуватимуть мистецькі пісні українських композиторів: Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Якова Степового, Дениса Січинського, Остапа Нижанківського, Стефанії Туркевич, Станіслава Людкевича.

У гостей буде виняткова можливість не лише послухати досконале виконання творів, але й оцінити акторське втілення кожної окремої композиції, адже виконавці будуть виступати з глядацьких місць.

Самі майстер-класи в рамках Літнього інституту Павла Гуньки з вісьмома молодими оперними співаками України стартували 24 червня і триватимуть аж до підсумкового концерту. Вони спрямовані на інтерпретацію мистецької пісні українських композиторів від ХІХ століття до сучасності.

«Хочу зазначити, що програма керівника Опери Василя Вовкуна «Український прорив» передбачає і розширення репертуарної палітри оперного мистецтва, і підтримку української музики та молодих талановитих людей. З огляду на це, проект, який започаткував і яким багато років опікується Павло Гунька, співзвучний із потребами, які відчуває українська мистецька громадськість. Ми раді, що він прийняв пропозицію театру провести цей тиждень з нами і здійснити унікальний проект, оскільки всі ці роботи виконуватимуться як один твір, як одна велика опера. Це унікальна, новаторська річ», – зазначив заступник генерального директора-художнього керівника Львівської опери з міжнародних зв’язків та творчих питань Михайло Швед.

Варто зауважити, що Павло Гунька є автором ідеї Літнього інституту та має багаторічний досвід роботи на найкращих оперних сценах світу. Він працював з такими видатними диригентами сучасності як Клаудіо Аббадо, Зубін Мета, Саймон Реттл, Даніель Баренбойм. Поряд з цим Павло Гунька проводить міжнародні майстер-класи в Україні та Літні Інститути в Королівській музичній консерваторії (Торонто, Канада), в яких демонструє нові можливості інтерпретації української мистецької пісні.

«Ця школа і концерт, як мені казали у Канаді, є цілковито новим жанром. Це не опера, не концерт, це – 23 опери в мініатюрі. Більше того, публіка не просто пасивно спостерігає, а й бере участь в цьому процесі. Думаю, все буде на висоті, тому що піаністи та співаки, які виконуватимуть твори, – вищого ґатунку», – резюмував Павло Гунька.

Учасниками Літнього інституту та концертної програми є Ірина Ключковська, Юрій Григораш, Ірина Семенюк, Галина Піх, Вадим Дарчук, Володимир Шагай, Наталія Юречко, Соломія Городецька.

Додамо, що сам концерт відбудеться 30 червня о 15.00 год. у Дзеркальній залі Львівської опери. Купити квиток на захід можна тут.