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У Львові відкрили пам’ятну дошку першій жінці-офіцеру Олені Степанів-Дашкевич

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 27 червня, у Львові відкрили пам’ятну дошку Олені Степанів-Дашкевич – українському історику, географу, громадській та військовій діячці, першій у світі жінці, офіційно зарахованій на військову службу у званні офіцера, чотарю Української Галицької Армії.

 

Меморіал встановили на стіні головного корпусу Львівського торговельно-економічного університету.

«Олена Степанів-Дашкевич – феноменальна жінка: велика патріотка, науковець, авторка більше семи десятків наукових праць, громадський діяч, воїн, нескорений борець. Жінка, яка є прикладом жертовності і прагнення мети, почуття обов’язку і сміливості, відданості справі і любові до своєї держави. Вона – гордість всієї української нації. Це людина, яку ми не маємо права забути, якщо хочемо жити у своїй незалежній Україні», – наголосила керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.

Опісля пам’ятну дошку освятили священослужителі, також відбулось громадське віче.

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