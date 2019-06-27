ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня. Про це мовиться на Facebook-сторінці комісії.
Встановлено, що текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 х 600 мм блакитно-сірого кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня.
При цьому вказано виготовити зазначені виборчі бюлетені у такій кількості:
- для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної виборчої дільниці за даними Державного реєстру виборців станом на 26 червня 2019 року, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення;
- для кожної спеціальної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць, а також максимально можливої кількості членів дільничних виборчих комісій відповідно великих, середніх, малих виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.
Соломія Головіна