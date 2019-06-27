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На Львівщині проведуть інклюзивний освітньо-мотиваційний табір

Соломія Головіна

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На Львівщині з 17 по 21 липня діятиме табір «Резиденція Соціального Підприємництва». Це інклюзивний освітньо-мотиваційний табір для тих, хто хоче покращити навички підприємництва та комунікацій. Про це повідомляють організатори.

 

Учасниками табору може стати молодь віком 16-20 років з Луганської, Донецької, Харківської, Одеської областей, яка цікавиться громадською активністю, можливостями саморозвитку та самореалізації. Участь у таборі є відкритою для молоді України усіх соціальних, професійних, релігійних, етнічних і національних груп. Особливо вітаються учасники ВПО, сім’ї учасників АТО, багатодітних родин, людей з інвалідністю.

У програмі також запланований одноденний виїзд у Карпати.

«Наш табір – це 5 днів знайомств, цікавого навчання в групах, нетворкінг, ватри, розвиваючі ігри, пісні під гітару та цінні знайомства з учасниками зі всієї України», – розповідає організаторка табору, МирославаКушнір, одна з ініціаторок проекту On3wheels.

У програмі табору заплановані такі активності:

  • Обговорення питання формування соціального підприємства. Відповіді на питання фінансування та просування на ринку;
  • Знайомство з реальними кейсами соціального підприємництва «Горіховий дім», On3wheels, Ведмежий притулок «Домажир»;
  • Інклюзивний похід на вершину Карпатз On3wheels;
  • Комунікаційні навички, міжособистісне спілкування;
  • Способи протидії корупції.

Вартість навчання, проживання та харчування покривається організаторами. Також покривається проїзд зі Львова.

Для участі обов’язково потрібно заповнити анкету за посиланням. Дедлайн заповнення анкети 5 липня.

Програма «Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку» є частиною комплексної ініціативи «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу», що реалізується ChildFundDeutschlande.V. за рахунок коштів наданих Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина.

Фото: організатори

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