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На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну

Андрій Котенський

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Під офісом президента Володимира Зеленського провели дві акції, спочатку біля ОПУ зібралися націоналістичні сили з вимогою відповісти «Хто такий Медведчук?», а потім до будівлі принесли труну учасники акції «Похорони Конституції», пише УП.

 

Націоналісти, зокрема представники “Національно корпусу”, Свободи”, “Правого сектору” вимагають керівництво країни дати оцінку діям кума Володимира Путіна Віктора Медведчуку і відповісти на питання, хто він такий і чому має право зустрічатися з бойовиками і представниками країни-агресора та спілкуватися від свого імені на державні теми та представляти держінтереси.

Активісти принесли під ОПУ плакати з написами “Хто такий Медведчук?”, біля входу до адміністрації встановили палатку з опудалом Медведчука та ціллю.  Учасники акції закидали яйцями опудало кума Путіна.

Крім того, о 17.00 під офісом Зеленського була анонсована акція “Похорони Конституції”. Активісти напередодні дня Конституції вимагали звільнити главу Офісу президента Андрія Богдана, та речницю президента Юлію Мендель.

Вони стверджують, що Богдан вбиває Конституцію, а Мендель розголосила рішення КС до його офіційного оприлюднення, чим підтвердила, на думку активістів, втручання офісу Зеленського в роботу КС.

Учасники акції принесли під ОПУ труну як символ “Похорону Конституції”.

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