Євроігри. Борчиня зі Львова перемогла росіянку і вийшла у фінал

29-річна чемпіонка Європи-2011, бронзова призерка чемпіонату світу-2008 Юлія Хавалджи вийшла у фінал ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь). Про це повідомляє «Главком».

У півфінальній сутичці львів’янка поступалася 0:2 переможниці двох останніх чемпіонатів континенту Стальвірі Оршуш із РФ, але змогла переламати хід поєдинку на свою користь і виграти 7:4.

Нагадаємо, що перших двох суперниць Хавалджи зборола дуже впевнено: іспанку Марину Руеду перемогла за 57 секунд 10:0, а досвідчену угорку Мерседес Денеш з Угорщини, яка була чемпіонкою Європи серед кадетів 2012 року, розгромила 10:2.

У фіналі Юлія Хавалджи (у дівоцтві — Благиня) зустрінеться з наддосвідченою шведкою Софією Маттссон, котра є чинною чемпіонкою Європейських ігор, шість разів вигравала чемпіонат Європи, один раз — чемпіонат світу і була бронзовою призеркою Олімпіади. Фінальна сутичка відбудеться завтра, 27 червня, близько 18:45.

Також завтра ввечері за медаль боротиметься чинна чемпіонка світу і Європи Алла Черкасова (до 68 кг). На жаль, не за золото. У півфіналі наша видатна спортсменка поступилася 2:4 іншій росіянці, дворазовій чемпіонці Європи Анастасії Братчиковій.

Суперниця Алли за бронзовим фіналом визначиться завтра вранці у втішному турнірі.