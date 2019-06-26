В Україні заборонять ввезення автомобілів із РФ

Від 1 липня 2019 року в Україні забороняють ввезення автомобілів із Російської Федерації. Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови № 535 від 15 травня 2019 р на Урядовому порталі, передає ТСН.

Загалом під заборону потрапляють легковики, вантажівки, спеціалізовані авто, автобуси, трактори та мотоцикли. Крім цього, уже від 1 березня 2020 року забороняється ввезення вживаних залізничних і трамвайних вагонів.

Рішення ухвалено 26 червня 2019 року з метою відповіді на дискримінацію та недружні дії щодо України.