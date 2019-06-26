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У зоні ООС семеро українських захисників отримали поранення

Вероніка Рой

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Минулої доби у зоні проведення операції Об’єднаних сил п’ятеро українських військових отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

 

Так, 25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п’ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів.

«За минулу добу п’ять українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. Від початку поточної доби ворог дев’ять разів обстріляв позиції Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні штабу ООС.

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