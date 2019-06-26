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У США почали забороняти електронні сигарети

Андрій Котенський

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Сан-Франциско стало першим містом в Сполучених Штатах, яке заборонило електронні сигарети. Про це пише УП із посиланням на The New York Times.

 

Причиною такого рішення, як кажуть в міській раді, стала «нікотинова епідемія серед підлітків».

«Протягом десятиліть ми працювали над скороченням споживання тютюну і намагалися покласти край нікотиновій залежності», – сказав Шаманн Уолтон, член міської ради і співавтор законопроекту про заборону використання електронних сигарет, який вступить в силу через 30 днів, після того, як його підпише мер.

«Тепер у вас є цей пристрій, заряджений нікотином і хімічними речовинами, яке викликає у людей залежність. Ми повинні зробити так, щоб він не потрапив до рук молодих людей», – додав він.

Ухвалення законопроекту було високо оцінено антитютюновими активістами і Американською кардіологічною асоціацією, а також іншими організаціями охорони здоров’я.

Але у цього законопроекту також є багато критиків, включаючи дослідників, які говорять, що повна заборона електронних сигарет може зіграти на користь куріння звичайного тютюну, а експерти вважають їх більш безпечною альтернативою звичайним сигаретам.

Продавцям нададуть 6 місяців, щоб розпродати вже закуплений товар. Утім заборона не торкнеться продажів звичайних сигарет.

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