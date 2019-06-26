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Суд скасував перейменування проспектів Бандери і Шухевича у Києві

Вероніка Рой

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Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

 

«Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві.  Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування проспекту Московського на Бандери і проспекту Ватутіна на Шухевича. Повний текст з мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!», – написав він.

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