Суд скасував перейменування проспектів Бандери і Шухевича у Києві

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві. Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування проспекту Московського на Бандери і проспекту Ватутіна на Шухевича. Повний текст з мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!», – написав він.