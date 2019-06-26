Поліцейські затримали 18-річного хлопця, який кинув димову шашку під час виступу Порошенка у Стрию

Вчора, 25 червня, у Стрию під час зустрічі з виборцями п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка у натовп кинули димову шашку. Про це у Facebook написав прессекретар Порошенка Святослав Цеголко.

«Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадою. Дві характерні речі: один з провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити Українську Церкву», – написав він.

Свою чергою, у Нацполіції Львівщини повідомили, що поліцейські затримали 18-річного хлопця, котрий кинув у натовп димову шашку.

«Вчора, 25 червня, близько 20.15 у місті Стрий на Майдані Незалежності під час зустрічі одного з кандидатів у депутати Верховної Ради України з виборцями, невідомий застосував димову шашку. Поліцейські затримали правопорушника на місці. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець. Його опитали та склали адміністративний протокол за ст.195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП», – йдеться у повідомленні Нацполіції Львівщини.

Як повідомляють правоохоронці, зустріч кандидата у депутати з виборцями не припинялась.