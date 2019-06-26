ПАРЄ готується зняти з росіян залишки санкційного тиску

Минулої ночі профільні комітети ПАРЄ, що розглядали питання повноважень делегації РФ, ухвалили рекомендацію підтвердити їх навіть без мінімальних санкцій, що лишалися дозволеними після понеділкового рішення асамблеї. Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент «Європейської правди», що мав змогу ознайомитися з рішеннями комітетів.

Моніторинговий комітет ПАРЄ, який розглядав питання порушень принципів Ради Європи з боку РФ та членів російської делегації, не знайшов підстав для того, щоби пропонувати асамблеї накладати на росіян будь-які обмеження.

Крім того, в доповіді комітету серед вимог та закликів до РФ не виявилося пунктів, що стосується окупованого Криму, нападу РФ на Донбас та фактичного контролю на цій території, за винятком згадки про збитий авіалайнер MH17.

Регламентний комітет, що розбирався із присутністю у складі делегації РФ депутатів, що голосували за анексію Криму, а також тих, хто були обрані з урахуванням голосів кримчан, взагалі відмовився від доповіді.

За цих обставин повноваження депутатів від РФ майже гарантовано будуть підтверджені навіть без тих обмежень, які лишалися доступними після скандального понеділкового рішення ПАРЄ.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, із поверненням до Страсбурга російської делегації, група депутатів оскаржила їхні повноваження відразу за двома процедурами. Пообіді стало відомо, що доповіді ПАРЄ щодо повноважень російських депутатів готуватимуть проукраїнські депутати. Попри скасування основних елементів санкційного тиску, все ще лишалася можливість запровадити дрібніші санкції проти делегації, і, за інформацією ЄП, у першому проекті рішення містилися кілька обмежень, як-то заборона участі росіян у спостережних місіях (проект британця Роджера Гейла).

Однак на засіданні моніторингового комітету більшість депутатів наполягла на виключенні будь-яких згадок про обмеження для росіян.

У регламентному комітеті пропонували накласти ще сильніші обмеження або відмовити у підтвердженні повноважень делегації РФ (проект литовця Егідіуса Варейкіса). Частина депутатів наполягала на підтвердженні повноважень взагалі без санкцій. Однак жоден з варіантів не був підтриманий і комітет відмовився пропонувати асамблеї будь-яке рішення.

Остаточне рішення ПАРЄ ухвалить на засіданні по обіді.