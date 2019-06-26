«Оперний тиждень»: львів’ян запрошують на вистави «Кармен», «Напій кохання» та «Запорожець за Дунаєм»

Цього тижня Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької пропонує поринути у комічну історію про магію любові під час опери «Напій кохання» Г. Доніцетті, у шалені ритми іспанських танців під час опери «Кармен» Ж. Бізе та телепортуватись у світ пригод морських піратів і розкіш східних гаремів під час балету «Корсар» А. Адана. Також шанувальників запрошують відвідати першу українську оперу – «Запорожець за Дунаєм», яка прославила Семена Гулака-Артемовського на весь світ.

СЕРЕДА, 26 Червня – опера «Любовний напій» Г. Доніцетті

У програмі твори – Б. Фроляк, В. Геніна та Б. Сметани

Виконавці:

Назарій Пилатюк – скрипка

Назар Джурин – віолончель

Йожеф Ермінь – фортепіано

Початок о 19:00 , квитки на «Grande Concert»

ЧЕТВЕР, 27 Червня; НЕДІЛЯ, 30 Червня – балет «Корсар» А. Адана

«Корсар» – один з найулюбленіших балетів романтичної епохи. Лібрето А. Сен-Жоржа і Ж. Мазільє в редакції Ю. Малхасянц за однойменною поемою Д.Байрона.

Захоплюючий сюжет, пригоди морських піратів і розкіш східних гаремів… У 2-х-актній версії балетмейстера Юліанни Малхасянц, основаній на класичній хореографії Маріуса Петіпа, велика увага приділяється драматизму, що робить виставу привабливою для глядачів будь-якого віку.

27 червня, початок о 18:00, квитки на балет «Корсар».

30 червня, початок о 18:00, квитки на балет «Корсар».

СУБОТА, 29 Червня – опера «Кармен» Ж. Бізе

Яскраві мелодії, шалені ритми іспанських танців, стрімкий розвиток дії, емоційна гра акторів – нова постановка Львівської національної опери в режисурі заслуженого діяча мистецтв України Галини Воловецької дивиться на одному диханні.

Гострий сюжет не відпускає ні на мить уваги глядача. Сержант Хозе, захопившись красивою циганкою Кармен, з часом уникає зустрічей зі своєю нареченою, Мікаелою. Кармен грає з Хозе, а потім з тореадором Ескамільо, чим викликає у Хозе ревнощі, ненависть до суперника і спрагу помсти. Він намагається завоювати любов Кармен і утримати волелюбну і примхливу красуню. Зрештою Хозе вирішує, що Кармен буде належати тільки йому, і нікому більше.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Кармен».

НЕДІЛЯ, 30 Червня – опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

«Запорожець за Дунаєм» – перша українська опера, вона прославила Семена Гулака-Артемовського на весь світ.

Сюжет опери переносить глядача у володіння турецького султана, який частенько, переодягнувшись в одяг простолюдина, прогулювався по своїх землях. Так він зустрів запорізького козака Івана Карася і запросив його в гості. Славний запорожець, не знаючи, у кого він гостював, випросив у султана вольну і собі, і всім задунайським запорожцям.

Початок о 12:00, квитки на оперу «Запорожець за Дунаєм».

НЕДІЛЯ, 30 Червня – завершальний концерт Літнього Інституту «Мистецька пісня – опера в мініатюрі»

Львівська опера у співпраці з артистичним директором «Ukrainian Art Song Project» (Канада),оперним співаком Павлом Гунькою запрошує на заключний концерт першого Літнього Інституту в Україні.

Програма концерту:

1.Кирило Стеценко «Нащо, нащо тобі питати»

2.Микола Лисенко «Східна мелодія»

3.Микола Лисенко «Реве та стогне Дніпр широкий»

4.Кирило Стеценко «Вечірня пісня»

5.Микола Лисенко «Місяцю-князю!»

6.Яків Степовий «Погасло сонце ласки і тепла»

7.Стефанія Туркевич «Я ввечері прийду»

8.Денис Січинський «Пісне моя»

9.Микола Лисенко «Зацвіла в долині»

10.Кирило Стеценко «Зустрітися щоб зразу розлучитись»

11.Микола Лисенко «Понад полем іде»

12.Стефанія Туркевич «Злетів орел»

13.Яків Степовий «Не беріть із зеленого лугу верби»

14.Яків Степовий «За думою дума»

15.Станіслав Людкевич «Ти моя найкраща пісня»

16.Микола Лисенко «На півночі, на кручі»

17.Стефанія Туркевич «Павук»

18.Остап Нижанківський «До ластівки»

19.Стефанія Туркевич «Емігрантська елегія»

20.Микола Лисенко «Коли розлучаються двоє»

21.Яків Степовий «З журбою радість обнялась»

22.Яків Степовий «Contra Spem Spero!»

23.Яків Степовий «Над Дніпровою сагою».

Початок о 15:00, квитки на завершальний концерт Літнього Інституту «Мистецька пісня – опера в мініатюрі».

Ілюстрації: Львівська опера