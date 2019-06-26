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На Львівщині побудують вітроелектростанцію потужністю 50 мегават

Андрій Котенський

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Львівське ТОВ «Яворів Енерго 2» планує побудувати вітроелектростанцію потужністю 50 мегават на території Яворівського району Львівської області. Це випливає з інформації про розроблений проект, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі оцінки впливу на навколишнє середовище, повідомляє ЕП із посиланням на Інтерфакс-Україна.

 

У рамках проекту планується встановити 25 вітроелектроустановки потужністю 3,5-5 МВт кожна на відстані від 400 м до 800 м один від одного. Планована висота веж – 100-166 м. Загальна площа забудови – 1 га. Щорічна генерація е/е становитиме близько 180 тис. МВт-год.

Також у планах «Вінд Пауер Джі ЕС Ай Волинь», в яку входить «Яворів Енерго 2», будівництво високовольтної підстанції 110 кВ на площі до 2 га і трансформаторного обладнання для забезпечення прийому і передачі в енергосистему згенерованої ВЕС електроенергії.

З метою безперебійної роботи ВЕС планується також реконструювати високовольтне обладнання на підстанції 330кВ «Львів Західна» (1-2 осередки 35кВ-110 кВ).

ТОВ «Яворів Енерго 2» належить компанії ТОВ «Вінд Пауєр Джі ЕС Ай Волинь», афілійована з Wind Power GSI (Трускавець Львівської обл.), Входить до групи компаній «Гринвиль Енерджі», належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гринвиль» .

Також відомо, що у планах компанії є намір побудувати ВЕС потужністю 150 МВт в складі 50 вітрових електроустановок на території Зимненської Іваничівської об’єднаних територіальних громад (Володимир-Волинський і Іваничівський р-ни Волинської обл.).

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