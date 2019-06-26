Декілька вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах сьогодні будуть без світла

Сьогодні, 26 червня, у Львові через проведення ремонтних робіт заплановані відключення електроенергії. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії будуть вулиці: Медової Печери, 19-25, Пасічна, Рудаки.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії будуть вулиці у смт. Брюховичі: Смолиста, Запашна, Соснової поляни, Соснова.

З 9.00 год. до 17.00 год. у м. Винники без електроенергії будуть вулиці: Симоненка, Катрі Гринивичевої, Кияка, Забава, 40-150, Ломоносова 5-120, Сухомлинського.

З 10.00 год. до 14.00 год. без електроенергії буде вулиця Городоцька, 10, 13.