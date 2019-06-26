5 новеньких лайфхаків для смартфонів-2019

Лайфхакери не припиняють знаходити рішення для побутових проблем, і сьогодні ми разом із спеціалістами з інтернет-магазину Київстар підібрали п’ять нових порад, що полегшують

Чистий роз’єм без проблем

Засмітився пилом роз’єм? Візьміть шприц та наберіть у нього повітря, різко видуйте повітряний струмінь просто в роз’єм – він вмить очиститься! Якщо просто видувати повітря ротом, волога, що міститься в диханні, може зіпсувати пристрій

Засмітився пилом роз’єм? Візьміть шприц та наберіть у нього повітря, різко видуйте повітряний струмінь просто в роз’єм – він вмить очиститься! Якщо просто видувати повітря ротом, волога, що міститься в диханні, може зіпсувати пристрій.

Найпростіший штатив ever

Якщо треба встановити смартфон для зйомки, а штативу немає, просто наповніть пляшку водою та прикріпіть до неї смартфон за допомогою кількох резинок для волосся або канцелярських.

“До речі, якщо ви любите фотографуватися, краще одразу купити смартфон з аксесуарами (селфі-палкою та штативами) на жорстких ніжках та гнучкий “восьминіг”,” – радять фахівці.

Охолоджувач для смартфона

Покладіть книжку в холодильник на кілька годин, потім використовуйте як підставку для смартфона, що гальмує через високу температуру повітря навколо. Холодна книжка буде м’яко охолоджувати смартфон і його процесор, і він стане працювати швидше.

Геніальні фотонотатки

Навіщо писати чи навіть диктувати нотатки, якщо можна просто сфоткати все, що необхідно, аби потім звернутися до галереї і згадати потрібне або перевірити відомості?

Заведіть окремий альбом для фото нотаток, зберігайте там візитки, штрих-коди дисконтних та клубних карток, можете навіть фоткати холодильник перед шопінгом, аби не забути, яких продуктів не вистачає.

Світильник зі смартфону у стилі бойскаутів

Налийте у велику пляшку води й покладіть під неї смартфон з активним екраном. Також можна увімкнути ліхтарик та направити його на пляшку, це дасть багато м’якого світла навколо. Також, якщо ви не хочете ставити пляшку на екран смартфона, можете резинкою для волосся закріпити його збоку.

Обов’язково використайте ці лайфхаки в житті, щоб спростити такі часті проблеми, як нестача ліхтарика або штативу.

℗