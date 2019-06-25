Восьмеро львів’ян із вадами слуху поїдуть у паломницьку подорож Європою

Нещодавно Фундація Духовного Відродження Львівської архиєпархії УГКЦ організувала благодійну вечерю на підтримку людей з вадами слуху. Завдяки події, до якої долучилися 35 учасників, восьмеро осіб, що мають проблеми зі слухом, поїдуть у паломницьку подорож Європою. Про це Льіввському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Благодійна вечеря проходила в одному зі львівських ресторанів, на неї прийшли підприємці, митці та просто небайдужі мешканці. Головною метою такого заходу був збір коштів на паломництво молоді та дітей з вадами слуху до спільноти Тезе.

«Попри те, що зараз є багато засобів комунікації, різних програм, це все одно є закрите середовище, і в суспільстві досі залишається багато стереотипів щодо людей із вадами слуху. Працюючи з глухими людьми, ми побачили, що Тезе – це для них певне відкриття. Адже торік кілька осіб завдяки такій благодійній вечері змогли поїхати у це екуменічне селище», – розповів директор Фундації Духовного Відродження диякон Ігор Колбасюк.

Мандрівка до Тезе цьогоріч триватиме з 29 липня до 14 серпня. За цей час восьмеро львів’ян відвідають й інші міста Європи та побувають на морі.

«Учасники паломництва побачать Загреб літній і спекотний, відвідають парк атракціонів, Верону і, звісно, два дні будуть на морі у Ніцці. Також побувають у Марселі, Ліоні. Сім днів буде тривати програма у самому Тезе – екуменічному селищі у Франції, де монаша спільнота налічує 100 осіб. Туди приїжджає молодь із різних конфесій з усіх куточків світу. Там разом моляться, комунікують, відбуваються воркшопи. Є сад тиші, де можна помолитися, посповідатися, долучитися до літургії, поволонтерити, поспівати. На звороті паломники побачать Париж і Дрезден», – розповіла координаторка благодійної вечері Анастасія Янків.