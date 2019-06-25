У червні двоє львів’янок-довгожительок відсвяткували свої дні народження

У червні двоє львів’янок поважного віку відзначили свої уродини: одній із них виповнився 101 рік, ще одній — 102 роки. Про це повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, передає пресслужба ЛМР.

Зокрема, 3 червня свої 102-гі уродини відсвяткувала Олена Рибалко, а 23 червня свої 101-ші уродини святкувала відома львів’янка Ірина Шуль. Обох ювілярок, як і щороку, від імені громади Львова привітали представники управління соціального захисту ЛМР та вручили матеріальну допомогу у розмірі по 5 тис. грн.

Загалом у 2019 році свої уродини вже відзначили 9 львів’ян-довгожителів: троє містян, яким виповнилося 100 років, і шестеро — яким виповнилося 101 та більше років.