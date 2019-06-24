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Скільки з 1 липня доведеться викласти за оформлення біометричних паспортів та ID-карток

Вероніка Рой

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З 1 липня зросте вартість надання адміністративних послуг у сфері міграції. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

 

Як повідомляється, 1 липня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України, відповідно до якої ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.

«Відповідно до внесених змін, з 1 липня  вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців – на тимчасове та постійне проживання», – йдеться у повідомленні ДМС.

Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

Зміниться також вартість оформлення ряду інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні.Фото: ДМС

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