Скільки з 1 липня доведеться викласти за оформлення біометричних паспортів та ID-карток

З 1 липня зросте вартість надання адміністративних послуг у сфері міграції. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Як повідомляється, 1 липня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України, відповідно до якої ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.

«Відповідно до внесених змін, з 1 липня вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців – на тимчасове та постійне проживання», – йдеться у повідомленні ДМС.

Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

Зміниться також вартість оформлення ряду інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні. Фото: ДМС