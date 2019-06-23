В Ірані стратили чиновника за звинуваченням у шпигунстві на користь США

В Ірані розстріляли колишнього співробітника Міноборони країни Джалала Хаджізавара за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Хаджізавар був засуджений після того, як у його будинку знайшли шпигунське обладнання та документи», – пише агентство IRIB.

Джалал Хаджізавар працював підрядником в аерокосмічній організації Міністерства оборони, але залишив посаду 9 років тому.

Повідомляється, що його стратили кілька днів тому у в’язниці Раджайшахр в Карадже, поблизу Тегерана.

Колишню дружину Хаджізавара засудили до 15 років ув’язнення також за звинуваченням у шпигунстві.

УП