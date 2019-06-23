Росія обмежує свободу віросповідання у Криму

Влада РФ обмежує права і свободи членів релігійних меншин, чим порушує Конституцію у частині свободи віросповідання та рівних прав незалежно від релігійних переконань. Про це йдеться у доповіді Держдепартаменту США про стан свободи релігій в світі, яку було оприлюднено напередодні, пише УП.

У документі зазначається, що в окупованому Росією Криму російська влада “затримує, штрафує і ув’язнює членів релігійних меншин і релігійних організацій за “екстремізм”.

Посилаючись на дані російської правозахисної організації “Меморіал”, у Держдепі згадують “справу Хізб ут-Тахрір”, в якій кримські татари Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Рустем Абілтаров і Зеврі Абсеітов були засуджені до 17 і 9 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

“Усі вони були заарештовані у Криму в 2016 році за звинуваченням у приналежності до “Хізб ут-Тахрір” (забороненій в РФ релігійній організації – ред.) та “підготовці до насильницького повалення конституційного ладу”, після чого були вивезені в Росію. За даними правозахисників, влада переслідує цих людей за їх опозицію російській окупації Криму “, – наголошується у доповіді.

Також, за даними “Меморіалу”, влада РФ затримала 177 осіб, які визнані політв’язнями.

“Вони були заарештовані за релігійні переконання, більшість з них – мусульмани. … Влада РФ проводила рейди у приватних будинках і місцях поклоніння релігійних меншин, притягала до відповідальності членів багатьох християнських конфесій та інших осіб за так звану незаконну місіонерську діяльність, посилаючись на антиекстремістський “закон Ярової”. … Релігійні меншини заявляють, що місцева влада використовує “пакет Ярової”, вносячи релігійні тексти до списку заборонених”, – йдеться у доповіді.

При цьому російська влада “надає Руській православній церкві привілеї, які не надаються будь-якій іншій церкві або релігійним об’єднанням”, зазначають у Держдепі.