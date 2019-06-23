На вулицях Львова з’являтся мотопатрулі

Невдовзі на патрулювання у Львові заступить новий підрозділ патрульної поліції – мотопатруль. Патрульні на мотоциклах зможуть прибувати до місця події раніше, ніж поліцейські на авто. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Першим містом в Україні, в якому з’явився мотопатруль був Київ. Мотоциклістів навчали інструктори Канадської поліцейської місії в Україні колеги з Торонто та Оттави. Навчали українських патрульних техніки керування мотоциклами, виконання маневрів на низькій швидкості та їзди за різних погодних умов. Патрульні, які здобули ці знання, та вже перевірили їх на практиці, поділилися ними вже з нашими львівськими інспекторами.

Шестеро патрульних зі Львова закінчують навчальні курси в Києві, та вже скоро виїдуть на перше патрулювання на «залізному коні». Відбирали у новий підрозділ тих патрульних, які вже мають досвід їзди на мотоциклі та відповідну категорію.

Наразі, на вулиці Львова виїдуть п`ять мотоциклів. Згодом очікується збільшення мотопарку.

«Сподіваємося цей підрозділ покращить ситуацію на дорогах Львова, адже перевага мотопатрульних у тому, що вони оперативно дістаються місця, куди важко швидко доїхати автомобільному патрулю, наприклад, місця ДТП», – зазначив мотопатрульний Львівської області, Олександр Футрик.