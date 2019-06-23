ОСТАННІ НОВИНИ

На вулицях Львова з’являтся мотопатрулі

Андрій Котенський

|

Невдовзі на патрулювання у Львові заступить новий підрозділ патрульної поліції – мотопатруль. Патрульні на мотоциклах зможуть прибувати до місця події раніше, ніж поліцейські на авто. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Першим містом в Україні, в якому з’явився мотопатруль був Київ. Мотоциклістів навчали інструктори Канадської поліцейської місії в Україні колеги з Торонто та Оттави. Навчали українських патрульних техніки керування мотоциклами, виконання маневрів на низькій швидкості та їзди за різних погодних умов. Патрульні, які здобули ці знання, та вже перевірили їх на практиці, поділилися ними вже з нашими львівськими інспекторами.

Шестеро патрульних зі Львова закінчують навчальні курси в Києві, та вже скоро виїдуть на перше патрулювання на «залізному коні». Відбирали у новий підрозділ тих патрульних, які вже мають досвід їзди на мотоциклі та відповідну категорію.

Наразі, на вулиці Львова виїдуть п`ять мотоциклів. Згодом очікується збільшення мотопарку.

«Сподіваємося цей підрозділ покращить ситуацію на дорогах Львова, адже перевага мотопатрульних у тому, що вони оперативно дістаються місця, куди важко швидко доїхати автомобільному патрулю, наприклад, місця ДТП», – зазначив мотопатрульний Львівської області, Олександр Футрик.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...