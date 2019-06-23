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На Донбасі загинув український захисник. Багато поранених

Андрій Котенський

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За минулу добу, 22 червня, збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням зброї забороненої Мінськими угодами. У результаті атак терористів один наш військовий загинув, а ще вісім отримали поранення. Про це львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 21 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:

тричі поблизу ВОДЯНОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази район населеного пункту СТАРОГНАТІВКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

три рази поблизу ШИРОКИНЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет;

поблизу ГНУТОВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету;

тричі в районі ПАВЛОПОЛЯ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

двічі околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази біля населеного пункту ОПИТНЕ – міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберний кулемет;

поряд АВДЇВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу ПІСКИ – зі 120 мм міномету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні десять разів:

район населеного пункту ПІЩАНЕ – з 82 мм міномету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці ПІВДЕННОГО – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – великокаліберні кулемети;

чотири рази поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

околиці МАЙОРСЬКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу ЗАЙЦЕВЕ – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету.

За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД” ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з міномету калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

околиці ШУМІВ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу ПІВДЕННОГО – з автоматичних гранатометів.

Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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