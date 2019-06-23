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ІІ Європецські ігри. Українці здобувають ще два «золота»

Андрій Котенський

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Двома перемогами у бігових естафетах завершився другий змагальний день для збірної України на ІІ Європейських іграх у Мінську. Відтак наша збірна вийшла на третє загальнокомандне місце, із 17-ма мадалями, із них 5-ть – найвищого ґатунку.

Перше «золото» сьогоднішнього змагального дня принесли українські легкоатлети у змішаній естафеті 4х400 м. Нашій спритній четвірці у складі Данила Даниленка, Тетяни Мельник, Анни Рижикової та Олексія Позднякова не було рівних на стадіоні «Динамо» в Мінську – результат 3.17,31 забезпечив українцям впевнену перемогу.

Друга медаль найвищого ґатунку також була здобута у естафеті.

Наш легкоатлетичний квартет у складі Євгена Гуцола, Ольги Ляхової, Олексія Позднякова і Яни Качур продемонстрував найкращий час у змішаній комбінованій естафеті (800м – 600м- 400м – 200м) – 4.25,02.

Лише третім місцем вдовольнився наш легендарний стрибун Богдан Бондаренко, якому підкорилася висота 2м21см.

Ганна Плотіцина здобула срібну медаль у бігу на 110 м з бар’єрами.

Стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук із результатом 6 м 58 см, закріпити за собою третю сходинку п’єдесталу.

Українська самбістка Галина Ковальська, яка виступає у ваговій категорії до 80 кг, принесла в скарбничку збірної України бронзову медаль.

Наша Катерина Москальова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, поставила срібну крапку у виступі українських самбістів на ІІ Європейських іграх-2019.

У вправах з трьома обручами та двома парами булав наші дівчата зовсім трішки поступилися лише гімнасткам з Білорусі.

Одразу дві бронзові нагороди для нашої держави завоювала представниця художньої гімнастики, чарівна Влада Нікольченко.

Наш Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів приніс Україні срібну медаль, а разом з цим здобув ліцензію на Олімпійські ігри у Токіо-2020.

За матеріалами НОК України.

 

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