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Росія утилізує український підводний човен, захоплений під час анексії Криму

Андрій Котенський

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Міністерство оборони Росії оголосило тендер на утилізацію кількох кораблів, серед яких є український підводний човен Запоріжжя, який РФ захопила під час анексії Криму.

 

Про це повідомляється на порталі держзакупівель, пише Громадське.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 25 липня. Сума контракту невідома.

У документах тендеру одним з лотів фігурує дизельний підводний човен проекту 641, але не вказано його назву. Однак, у складі ВМФ РФ є тільки одна субмарина цього типу – Запоріжжя.

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