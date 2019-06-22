На Львівщині жінку вкусила змія

На Турківщині літню жінку вкусила змія. Потерпілу бабусю у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Про це львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.
За даними відомства, до Турківської лікарні госпіталізовано 72-річну мешканку села Карпатське, яку в ділянку правого підребір’я вкусила змія.
Як відомо, найпоширеніша отруйна змія в нашій області – гадюка звичайна. Забарвлення її є надзвичайно мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.
Зазвичай місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками тощо.
З гадюкою можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях тощо.
Пам’ятайте!
Гадюка ні за яких обставин не нападає першою.
Профілактика укусів гадюки включає найпростіші запобіжні заходи:
у «зміїній» місцевості носіть щільне високе взуття;
не намагайтеся упіймати гадюку або невідому вам змію;
при ночівлі в степу уникайте розташування біля колоній мишей-полівок, інших гризунів, хащ чагарнику, тобто улюблених місць полювання гадюки;
переміщуючись степом у темряві, користуйтеся ліхтарем (у спеку степова гадюка буває видима у вечірніх сутінках і перед світанком);
вирушаючи на сімейний пікнік або риболовлю, не полінуйтесь провести бесіду з дітьми.
Правила першої допомоги при укусах змій:
необхідно створити всі умови для негайного введення сироватки;
забезпечити потерпілому нерухомість, оскільки надмірні рухи сприяють швидкому проникненню отрути у кров;
звільнити кінцівки від взуття, шкарпеток, браслетів тощо, оскільки може виникнути набряк;
не перетягувати гумовим джгутом кінцівку вище від місця укусу, оскільки це може призвести до порушення обміну речовин в ураженій ділянці;
не надрізати краї рани і не відсмоктувати з неї кров, оскільки через пошкодження слизової оболонки ротової порожнини отрута може швидко потрапити у кров;
дати випити значну кількість рідини (води, кави, чаю).
Після надання першої допомоги потерпілого необхідно доставити у медичний заклад для введення антитоксичної сироватки — у місцевостях, де трапляються отруйні тварини у розпорядженні медичних працівників є набір таких препаратів.
Андрій Котенський