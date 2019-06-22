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На Львівщині жінку вкусила змія

Андрій Котенський

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На Турківщині літню жінку вкусила змія. Потерпілу бабусю у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Про це львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, до Турківської лікарні госпіталізовано 72-річну мешканку села Карпатське, яку в ділянку правого підребір’я вкусила змія.

Як відомо, найпоширеніша отруйна змія в нашій області – гадюка звичайна. Забарвлення її є надзвичайно мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Зазвичай місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками тощо.

З гадюкою можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях тощо.

Пам’ятайте!

Гадюка ні за яких обставин не нападає першою.

Профілактика укусів гадюки включає найпростіші запобіжні заходи:

у «зміїній» місцевості носіть щільне високе взуття;

не намагайтеся упіймати гадюку або невідому вам змію;

при ночівлі в степу уникайте розташування біля колоній мишей-полівок, інших гризунів, хащ чагарнику, тобто улюблених місць полювання гадюки;

переміщуючись степом у темряві, користуйтеся ліхтарем (у спеку степова гадюка буває видима у вечірніх сутінках і перед світанком);

вирушаючи на сімейний пікнік або риболовлю, не полінуйтесь провести бесіду з дітьми.

Правила першої допомоги при укусах змій:

необхідно створити всі умови для негайного введення сироватки;

забезпечити потерпілому нерухомість, оскільки надмірні рухи сприяють швидкому проникненню отрути у кров;

звільнити кінцівки від взуття, шкарпеток, браслетів тощо, оскільки може виникнути набряк;

не перетягувати гумовим джгутом кінцівку вище від місця укусу, оскільки це може призвести до порушення обміну речовин в ураженій ділянці;

не надрізати краї рани і не відсмоктувати з неї кров, оскільки через пошкодження слизової оболонки ротової порожнини отрута може швидко потрапити у кров;

дати випити значну кількість рідини (води, кави, чаю).

Після надання першої допомоги потерпілого необхідно доставити у медичний заклад для введення антитоксичної сироватки — у місцевостях, де трапляються отруйні тварини у розпорядженні медичних працівників є набір таких препаратів.

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