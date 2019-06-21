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Лілія Гриневич: «Відповідальність за вчасну закупівлю обладнання для НУШ лежить на місцевій владі»

Анастасія Мельник

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Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час свого візиту до Львова розповіла про перші підсумки роботи Нової української школи, а також про труднощі, з якими довелося зіштовхнутися:

Фото: ЛОДА

«Ми всі наші освітні субвенції, у тому числі на НУШ, віддаємо органам місцевого самоврядування. І не міністерство, а саме вони купують парти, обладнання і все решта. І ми побачили, як за ті самі гроші можна купувати речі зовсім різної якості. Відповідальність вчасно провести ці тендери, відібрати найкраще лежить саме на органах місцевого самоврядування.

Торік ринок освітньої продукції не був готовий до такої масштабної інвестиції. Вони не вірили, що держава вкладе такі кошти в освітню інфраструктуру… І меблі робилися до січня.

Цього року субвенція раніше пішла на місця. Тому я дуже сподіваюся, що цьогоріч ринок є більш готовий, а органи місцевого самоврядування зможуть провести тендери вчасно, і тоді у нас буде більше шансів розпочати роботу нового першого класу у новому освітньому середовищі.

Загалом ми прожили складний, але цікавий рік. Діти мають значно вищу мотивацію йти до школи. Вчителі відзначають, що діти як особистості значно більше розвинулися завдяки методам навчання, які впроваджує НУШ: методи діяльнісного та ігрового навчання.

Дослідження показують, що оперативна пам’ять розвивається краще і стає більшою. Діти краще розуміють математичні дії, словотвір, граматику, а також вміють співпрацювати та робити спільні проєкти.

Вчителі стали більше втомлюватись. Але тепер вони вже впевнені, що далі буде значно легше, бо діти розуміють вироблені правила і те, як їх треба далі дотримуватися».

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