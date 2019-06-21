Не стало першого капітана «Карпат»

Сьогодні перестало битися серце першого капітана команди «Карпати» Олександра Філяєва, якому 26 серпня виповнилося б 85 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник прес-служби «Карпат» Юрій Назаркевич.

У 1963 році, коли було створено «Карпати», Філяєв був одним з найдосвідченіших гравців і став першим капітаном львівської команди. У 1963 році він провів за «Карпати» 34 матчі та забив 5 голів. Також виступав за львівський СКА та дрогобицький «Нафтовик».

Згодом Олександр Філяєв працював 44 роки вчителем фізкультури, а потім трудового навчання, передаючи свій досвід, свою доброту та професіоналізм учням львівської школи №6.

Перебуваючи на пенсії, постійно був в курсі усіх подій як в житті «Карпат» так і в українському та міжнародному футболі.

Колектив футбольного клубу, ветерани і вболівальники команди «Карпати» висловлюють щирі співчуття родині Філяєвих.

Інформація про місце і час похорону Олександра Філяєва буде повідомлено додатково.