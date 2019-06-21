Міністра освіти не впустили у львівську школу, де вона працювала вчителем. Мерія пояснила чому

Міністра освіти і науки України Лілію Гриневич не впустили в одну з львівських шкіл. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Мене як Міністра освіти і науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи. Чиновниця з управління освіти міста вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови», – написала вона.

Вона додала, що їй особливо неприємно через те, що це школа, в якій вона раніше працювала вчителем біології.

При цьому Лілія Гриневич наголосила, що політичній доцільності байдуже на реформи.

«Я три роки постійно у відрядженнях, намагаючись згуртувати спільноти вчителів, директорів, тренерів НУШ навколо реформи, бо ми всі співвідповідальні за успіх і продовження НУШ. Як ці зустрічі проходять – подивіться ФБ Міністерство освіти і науки України, там є відповідні онлайнтрансляції. З кожного міста і школи я привожу в МОН зауваження до запровадження реформи – щодо навчання вчителів, якості закупленого обладнання, методичної підтримки шкіл. Потім ми з цим працюємо для корекції процесів», – додала вона.

Згодом міська рада опублікувала позицію з цього приводу, мовляв, офіційного повідомлення до мерії чи управління освіти про проведення зустрічі з міністром освіти і науки України в рамках робочого візиту в одній із львівських шкіл не надходило.

«Жодної інформації до міста щодо зустрічі міністра освіти і науки України з вчителями не надходило. Натомість, відбулась комунікація директора департаменту освіти ЛОДА з керівником навчального закладу, йшла мова про певну політичну агітацію, оскільки на зустрічі мав бути присутній один з кандидатів у депутати. Ми вважаємо за недопустиме проводити політичну агітацію у навчальних закладах міста. Щодо відвідин школи – радо запрошуємо у будь-який навчальний заклад міста, нам є чим поділитися», – повідомили у міському управлінні освіти ЛМР.

При цьому у мерії додали, що організація офіційних робочих візитів міністра освіти та науки України належить до компетенції департаменту освіти і науки ЛОДА.

«Львівська міська рада не розуміє позиції департаменту освіти і науки ЛОДА, який в цьому питанні проігнорував місто», – мовиться у повідомленні прес-служби міськради.