Легенда українського футболу спробує виграти вибори в Дубневича на Львівщині

На Львівщині по окрузі №118 від партії «Слуга народу» висувається футболіст-професіонал екс-гравець Національної збірної захисник львівських «Карпат» Артем Федецький. Про це йдеться у повідомленні партії на Facebook.

«Артем Федецький закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» за спеціальністю «Маркетинг». Футболіст-професіонал футбольного клубу «Карпати», гравець Національної футбольної збірної», – йдеться у повідомленні партії.

Як відомо, одномандатний виборчий округ №118 (частина Личаківського, частина Шевченківського районів Львова, Пустомитівський район).

Серед конкурентів Федецього також чинний народний депутат Богдан Дубневич, та підприємець Орест Косик.