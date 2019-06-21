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Ігор Васюник: «Рішення Конституційного Суду – це примха купки політиків, для яких Конституція України має таку ж цінність, як туалетний папір»

Андрій Котенський

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Народний депутат України від Львівщини про причини відмови від участі у позачергових виборах до Верховної ради України:

«Я не братиму участь у виборах до Верховної Ради України!

Вчорашнє рішення Конституційного Суду – це примха купки політиків, для яких Конституція України має таку ж цінність як туалетний папір.

«Моя участь у виборах – означала б погодитись з цим неконституційним рішенням і легалізувати цю наругу над Конституцією.

5 років тому я був учасником Революції гідності від першого і до останнього дня. В мене досі перед очима подвір’я Михайлівського собору, на яке привозили тіла вбитих. А починалось все з паплюження Конституції…

5 років тому Росія анексувала Крим. На Сході України – регулярні російські війська. Ми поховали тисячі українських захисників. І це також наслідок того, що купка українських політиків-малоросів витирали ноги об Конституцію України…

5 останніх років моєї роботи в парламенті – це голосування за якісні зміни і реформи.

  • За даними VoxUkraine я входжу в п’ятірку народних депутатів за рівнем підтримки реформаторських законопроектів (понад 280 законодавчих ініціатив);
  • За даними сайту ВРУ – в десятці народних депутатів за сумлінністю виконання своїх обов’язків: 97% – відвідування, 95% – участь в голосуваннях
  • Тільки особисте голосування і ніякого кнопкодавства
  • Жодного корупційного скандалу…

За цей час я виконав свої програмні обіцянки, які давав львів’янам:

  • співавтор ухваленого закону про державну українську мову,
  • закон про приватизацію гуртожитків,
  • закон по охороні пам’яток ЮНЕСКО – а це прямо йдеться про збереження історичного Львова,
  • закон про Е-квиток в громадському транспорті, з
  • заборона продажу алкоголю вночі,
  • законопроекти що стосуються захисту прав учасників АТО та багато інших законодавчих ініціатив, які безпосередньо стосуються вирішення проблем львів’ян.

Підтримував всі пакети законодавчих ініціатив що наближають нас до членства в ЄС і НАТО, законопроекти для зміцнення місцевого самоврядування, децентралізації…

Особисто розпочав в транспортному комітеті процес деолігархізації та демонополізації Державіаслужби – завдяки чому на авіаринок України зайшли іноземні авіаперевізники, лоукости.

Боротьба за збереження академії сухопутних військ у Львові – виграли. Резонансний суд на захист військових з 24-ої легендарної «залізної» бригади – виграли. 5 років працює Центр правового захисту учасників АТО – понад 3500 звернень і юридичних допомог.

Всі ці роки я голосував за совістю і завжди мав державницьку проукраїнську позицію!

Саме тому Я НІКОЛИ НЕ ПІДУ НА ВИБОРИ ЗА політизованим РІШЕННЯМ Конституційного суду, ЯКЕ Є ПОРУШЕННЯМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!

В політиці залишаюся, бо Україна для мене – це світогляд, це сенс життя. Держава – це не лише і не в першу чергу Верховна Рада, Президент і уряд. Україна – це усі ми – відповідальні громадяни.

А на цих виборах буду підтримувати фахових, чесних та принципових кандидатів. Не залежно від політичних брендів. Тому протягом виборчої кампанії до парламенту допомагатиму людям зрозуміти, хто є хто. Особисто проаналізую кандидатів і висловлюся у підтримку найбільш достойних. Повірте, мені це легко зробити, бо вмію читати поміж рядків політичних заяв та програм. Добре орієнтуюся в українському політичному ландшафті.

Україна буде завжди!», – йдеться у заяві.

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