Ігор Васюник: «Рішення Конституційного Суду – це примха купки політиків, для яких Конституція України має таку ж цінність, як туалетний папір»

Народний депутат України від Львівщини про причини відмови від участі у позачергових виборах до Верховної ради України:

«Я не братиму участь у виборах до Верховної Ради України!

Вчорашнє рішення Конституційного Суду – це примха купки політиків, для яких Конституція України має таку ж цінність як туалетний папір.

«Моя участь у виборах – означала б погодитись з цим неконституційним рішенням і легалізувати цю наругу над Конституцією.

5 років тому я був учасником Революції гідності від першого і до останнього дня. В мене досі перед очима подвір’я Михайлівського собору, на яке привозили тіла вбитих. А починалось все з паплюження Конституції…

5 років тому Росія анексувала Крим. На Сході України – регулярні російські війська. Ми поховали тисячі українських захисників. І це також наслідок того, що купка українських політиків-малоросів витирали ноги об Конституцію України…

5 останніх років моєї роботи в парламенті – це голосування за якісні зміни і реформи.

За даними VoxUkraine я входжу в п’ятірку народних депутатів за рівнем підтримки реформаторських законопроектів (понад 280 законодавчих ініціатив);

За даними сайту ВРУ – в десятці народних депутатів за сумлінністю виконання своїх обов’язків: 97% – відвідування, 95% – участь в голосуваннях

Тільки особисте голосування і ніякого кнопкодавства

Жодного корупційного скандалу…

За цей час я виконав свої програмні обіцянки, які давав львів’янам:

співавтор ухваленого закону про державну українську мову,

закон про приватизацію гуртожитків,

закон по охороні пам’яток ЮНЕСКО – а це прямо йдеться про збереження історичного Львова,

закон про Е-квиток в громадському транспорті, з

заборона продажу алкоголю вночі,

законопроекти що стосуються захисту прав учасників АТО та багато інших законодавчих ініціатив, які безпосередньо стосуються вирішення проблем львів’ян.

Підтримував всі пакети законодавчих ініціатив що наближають нас до членства в ЄС і НАТО, законопроекти для зміцнення місцевого самоврядування, децентралізації…

Особисто розпочав в транспортному комітеті процес деолігархізації та демонополізації Державіаслужби – завдяки чому на авіаринок України зайшли іноземні авіаперевізники, лоукости.

Боротьба за збереження академії сухопутних військ у Львові – виграли. Резонансний суд на захист військових з 24-ої легендарної «залізної» бригади – виграли. 5 років працює Центр правового захисту учасників АТО – понад 3500 звернень і юридичних допомог.

Всі ці роки я голосував за совістю і завжди мав державницьку проукраїнську позицію!

Саме тому Я НІКОЛИ НЕ ПІДУ НА ВИБОРИ ЗА політизованим РІШЕННЯМ Конституційного суду, ЯКЕ Є ПОРУШЕННЯМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!

В політиці залишаюся, бо Україна для мене – це світогляд, це сенс життя. Держава – це не лише і не в першу чергу Верховна Рада, Президент і уряд. Україна – це усі ми – відповідальні громадяни.

А на цих виборах буду підтримувати фахових, чесних та принципових кандидатів. Не залежно від політичних брендів. Тому протягом виборчої кампанії до парламенту допомагатиму людям зрозуміти, хто є хто. Особисто проаналізую кандидатів і висловлюся у підтримку найбільш достойних. Повірте, мені це легко зробити, бо вмію читати поміж рядків політичних заяв та програм. Добре орієнтуюся в українському політичному ландшафті.

Україна буде завжди!», – йдеться у заяві.