Зеленський перейменував Адміністрацію Президента та скоротив штат

Президент України Володимир Зеленський реорганізовує Адміністрацію президента та скорочує її штат. Про це йдеться в указі №417/2019 опублікованому на сайті президента.

«Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1 . Утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України», – йдеться у тексті указу.

Зазначається, що Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

Очолить реорганізовану установу Керівник Офісу Президента України.

Також до штату Офісу Президента увійдуть: