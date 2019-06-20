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Зеленський перейменував Адміністрацію Президента та скоротив штат

Анастасія Мельник

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Президент України Володимир Зеленський реорганізовує Адміністрацію президента та скорочує її штат. Про це йдеться в указі №417/2019 опублікованому на сайті президента.

 

«Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1 . Утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України», – йдеться у тексті указу.

Зазначається, що Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

Очолить реорганізовану установу Керівник Офісу Президента України.

Також до штату Офісу Президента увійдуть:

  • Перший заступник Керівника Офісу Президента України;
  • заступники Керівника Офісу Президента України;
  • Керівник Апарату Офісу Президента України;
  • Перший помічник Президента України;
  • помічники Президента;
  • радники Президента;
  • Прес-секретар Президента України;
  • уповноважені Президента України;
  • представники Президента України;
  • Кабінет Президента України;
  • Кабінет Керівника Офісу Президента України;
  • Директорат з питань правової політики;
  • Директорат з питань зовнішньої політики;
  • Директорат з питань національної безпеки та оборони;
  • Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;
  • Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;
  • Директорат з питань економічної політики;
  • Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;
  • Директорат з питань інформаційної політики;
  • Департамент документального забезпечення;
  • Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;
  • Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;
  • Департамент з питань звернень громадян;
  • Департамент доступу до публічної інформації;
  • Департамент управління персоналом;
  • Департамент інформаційних технологій;
  • Департамент забезпечення зв’язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;
  • Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;
  • Режимно-секретний департамент.

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