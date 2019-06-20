Зеленський перейменував Адміністрацію Президента та скоротив штат

Президент України Володимир Зеленський реорганізовує Адміністрацію президента та скорочує її штат. Про це йдеться в указі №417/2019 опублікованому на сайті президента.
«Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1 . Утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України», – йдеться у тексті указу.
Зазначається, що Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.
Очолить реорганізовану установу Керівник Офісу Президента України.
Також до штату Офісу Президента увійдуть:
- Перший заступник Керівника Офісу Президента України;
- заступники Керівника Офісу Президента України;
- Керівник Апарату Офісу Президента України;
- Перший помічник Президента України;
- помічники Президента;
- радники Президента;
- Прес-секретар Президента України;
- уповноважені Президента України;
- представники Президента України;
- Кабінет Президента України;
- Кабінет Керівника Офісу Президента України;
- Директорат з питань правової політики;
- Директорат з питань зовнішньої політики;
- Директорат з питань національної безпеки та оборони;
- Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;
- Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;
- Директорат з питань економічної політики;
- Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;
- Директорат з питань інформаційної політики;
- Департамент документального забезпечення;
- Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;
- Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;
- Департамент з питань звернень громадян;
- Департамент доступу до публічної інформації;
- Департамент управління персоналом;
- Департамент інформаційних технологій;
- Департамент забезпечення зв’язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;
- Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;
- Режимно-секретний департамент.
Анастасія Мельник