Україна опинилися серед лідерів країн з найнижчою довірою до вакцин

Україна відзначилась рекордно низькою довірою до вакцинації серед країн Східної Європи. Лише 50% українців вважають, що вакцини ефективні. Такі результати опитування фонду Wellcome Trust щодо ставлення людей до науки та медицини, передає УП. Життя.

Показово, що Україна є й лідером серед країн з найвищими показниками по кору разом з Мадагаскаром, Філіппінами, Єменом, Бразилією, Сербією, Суданом, Таїландом та Францією.

Скільки людей вважають вакцинацію ефективною у інших країнах східної Європи:

Білорусь– 46%;

Молдова – 49%;

Росія – 62%;

Румунія – 75%;

Чехія – 76%;

Угорщина – 78%;

Словакія – 80%;

Польща – 84%.

Загалом, найбільшу недовіру до вакцинації висловили країни з високим рівнем доходів.

Приблизно 20% європейських країн вважають, що вакцини не є безпечними або сумніваються у їх безпеці. Але глобально 8 з 10 людей у світі (79%) погоджуються, що вакцини безпечні.

Країни, де люди найбільше схильні вважати вакцини безпечними та ефективними: