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SkyUp звинуватили в недопуску пасажирів на літак. Серед постраждалих – львів’яни

Андрій Котенський

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Один з клієнтів авіаперевізника SkyUp звинуватив у недопуску близько 10 осіб на рейс Київ – Батумі, який вилетів до Грузії 19 червня. Серед постраждалих пасажирів є львів’яни, повідомляє Avianews.

 

«У нас мав бути рейс в Батумі, ми приїхали в Бориспіль, а місць на літак, куди у нас куплений квиток, виявляється немає! Адміністрація авіаперевізника, в особі дівчини Юлії, розповіла просто маячню і справжню причину такого безладу не озвучувала», – обурилася пасажир Юлія Комарова.

За її словами, в аналогічній ситуації опинилися ще 10 осіб, деякі з яких приїхали зі Львова.

20 червня мандрівниця написала, що отримала посадковий талон на наступний рейс в Батумі.

На момент публікації матеріалу в SkyUp не прокоментували подію.

За даними Flightradar24, для виконання рейсів Київ-Батумі-Києва 19 червня використовувався заявлений як резервний Boeing 737-800 UR-SQG. Він має компоновку на 176 місць, тоді як інші Boeing 737-800 використовуються в компонуванні на 189 місць.

Ситуації, коли авіакомпанії продають більше квитків, ніж є місць в літаку, називаються овербукінг.

Згідно з українськими правилами авіаперевезень, в разі, якщо пасажири не допускають на рейс, він може розраховувати на компенсацію від 250 до 600 євро. Її розмір залежить від тривалості перельоту.

Також авіакомпанії за бажанням пасажира зобов’язані повернути повну вартість авіаквитка без оплати штрафних санкцій, якщо він вирішить не літати іншим рейсом, або безкоштовно перебронювати квиток на інший переліт.

У іншому випадку пасажир може розраховувати на надання харчування, напоїв і проживання в готелі, якщо виліт переноситься на інший день.

 

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