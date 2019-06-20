Ректор університету Шевченка скасував призначення Портнова

Ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід Губерський підписав наказ про скасування призначення ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова на посаду викладача університету.

Ректор підписав відповідний указ після студентської акції в університеті, передає Громадське.

Текст указу зачитав представник профспілки студентів вишу, у ньому йдеться, що призначення Портнова на посаду викладача юридичного факультету від 1 березня 2019 року скасовано.

Нагадаємо, увечері 20 червня сотні студентів вийшли на протест під головним корпусом університету Шевченка в Києві, вимагаючи скасувати призначення Портнова.

Напередодні повідомлялося, що Андрій Портнов з вересня знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету, у зв’язку із чим студенти анонсували акцію протесту.

Як відомо, Андрій Портнов, який обіймав посаду радника екс-президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності. У 2014 році Портнов виїхав з України, певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня.

У березні 2018-го СБУ порушила справу про держзраду щодо екс-заступника глави АП часів Януковича Портнова. Через це Портнов подав позов до суду на Службу безпеки України.

6 березня 2014-го ЄС запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів і причетності до порушень прав людини. Серед них був і колишній голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.

Пізніше в березні 2015-го Європейський союз продовжив санкції, але виключив зі списку Андрія Портнова.