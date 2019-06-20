Під університетом Шевченка вимагають витурити Портнова з кафедри юрфаку

Під головним корпусом університету Шевченка в Києві триває протест проти поновлення колишнього заступника голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичу на кафедрі конституційного права юридичного факультету, пише УП.

Акція розпочалася увечері о 18:30. За інформацією Громадського, на протест вийшли близько 300 осіб.

Учасники протесту тримають написи «Портнов — це не проблема КНУ, це проблема України», «Ми не можемо толерувати прихід зла», «Ні Портнову в КНУ!!!».

Частина студентів зайшла всередину і влаштувала сидячий протест під приймальнею ректора.

Раніше через повернення Андрія Портнова до викладання у КНУ студенти, співробітники, викладачі та випускники університету закликали “стати на захист честі і репутації свого університету” та приєднатися до двох вимог:

– скасування наказу про працевлаштування Портнова на посаду професора кафедри конституційного права;

– публічне вибачення від ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського за призначення Портнова.

Фото: Богдан Цюваник