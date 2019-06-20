Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримали сучасне обрамлення завдяки генеральному директору-художньому керівнику театру Василю Вовкуну, що якраз відзначає сорокаріччя творчої діяльності. Отож, Опера гостинно запрошує не пропустити нагоду поринути у ретроспективу цих геніальних вистав.

ЧЕТВЕР, 20 Червня – «Grande Concert» (Дзеркальна зала)

У програмі твори – Б. Фроляк, В. Геніна та Б. Сметани

Виконавці:

Назарій Пилатюк – скрипка

Назар Джурин – віолончель

Йожеф Ермінь – фортепіано

Початок о 19:00 , квитки на «Grande Concert».

П’ЯТНИЦЯ, 21 Червня – опера «Бал-маскарад» Д. Верді

Історія про жорстоку зраду, фатальні пророцтва, страшну смерть від руки друга на пишному святі… Сюжет базується на реальних подіях про змову і вбивство короля Густава III на маскарадному балу в Шведській опері.

Під тиском цензури композитор був змушений змінити обставини: в лібрето короновані особи замінені чиновниками, а дія перенесена в Америку.

Львівська опера представляє «Бал-маскарад» в режисурі Василя Вовкуна, художника Тадея Риндзака, художника костюмів Оксани Зінченко.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Бал-маскарад».

СУБОТА, 22 Червня; НЕДІЛЯ, 23 червня – опера «Коли цвіте папороть» Є. Станковича

Фольк-опера «Коли цвіте папороть» поєднала прадавні народні мелодії і модерні принципи композиторської техніки.

Твір був написаний у 1977 році, але ніколи не мав повного сценічного втілення. Львівська опера взяла на себе сміливість яскраво й феєрично зреалізувати неймовірно красиве мистецьке полотно.

У цій новаторській виставі нема традиційного сюжету, звичних для опер арій, дуетів. У першій дії заглянемо в барвисті часи язичництва, коли формувалася прадавня культура українського народу в єднанні людини й природи; у другій – відчуємо у наші бурхливі дні з відлунням війни, з героїкою, навіяною спогадами про волелюбне козацтво, з тривогою про загрозу можливої майбутньої катастрофи.

22 червня, початок о 18:00, квитки на оперу «Коли цвіте папороть».

23 червня, початок о 18:00, квитки на оперу «Коли цвіте папороть».

Фото: Львівська опера