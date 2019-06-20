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Для закладів освіти Львівщини шукають понад 300 працівників. Перелік вакансій

Вероніка Рой

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Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації запрошує на роботу до закладів освіти Львівщини молодих, креативних, талановитих випускників закладів вищої освіти та охочих працювати у галузі освіти. Перелік вакансій опублікував освітній портал Львівщини.

 

Наразі у закладах освіти Львівщини відкритими є понад 300 вакансій. Повний перелік вакансії, які є актуальними станом на ІІ квартал 2019 року, можна дізнатися за посиланням.

Нагадуємо, що згідно нового законодавства про освіту педагогічних працівників приймають на роботу керівники закладів освіти. Для працевлаштування потрібно звертатися безпосередньо у заклади освіти.

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