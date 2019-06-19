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У Києві застрелився народний депутат?

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 19 червня, у столиці під час чищення вогнепальної нагородної зброї застрелився український військовий, політичний журналіст та член депутатської фракції «Народний фронт» Дмитро Тимчук. Про це у Twitter повідомив його однопартієць Антон Геращенко.

 

«Годину тому, у себе вдома при чищенні нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

27 червня Дмитру Тимчуку виповнилося б 47 років. Він був 13 номером у фракції «Народний фронт» і входив до Верховної  Ради України VIII скликання.

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