У Києві застрелився народний депутат?

Сьогодні, 19 червня, у столиці під час чищення вогнепальної нагородної зброї застрелився український військовий, політичний журналіст та член депутатської фракції «Народний фронт» Дмитро Тимчук. Про це у Twitter повідомив його однопартієць Антон Геращенко.

«Годину тому, у себе вдома при чищенні нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа. Вечная память искреннему и светлому человеку. Нам всем тебя будет очень не хватать … — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) June 19, 2019

27 червня Дмитру Тимчуку виповнилося б 47 років. Він був 13 номером у фракції «Народний фронт» і входив до Верховної Ради України VIII скликання.