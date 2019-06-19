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Ректором «Львівської політехніки» втретє став Юрій Бобало

Вероніка Рой

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В Національному університеті «Львівська політехніка» відбулися вибори ректора. Відтак, очільником навчального закладу втретє став 73-річний Юрій Бобало. Про це повідомляє прес-служба «Львівської політехінки».

 

Як йдеться у повідомленні, 19 червня в Національному університеті «Львівська політехніка» Оргкомітет із проведення виборів ректора оголосив результати голосування.

«Майже 84% від загальної чисельності виборців висловилися за те, щоб надалі очільником університету був член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор Юрій Бобало. Загалом у голосуванні взяло участь 3637 виборців (це – майже 92%) із 3957 у списках. Недійсними визнали 102 бюлетені. Не підтримали кандидата – 217 виборців (5,48%)», – зазначають у «Львівській політехінці».

Також додають, що у голосуванні взяли участь наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, студенти й обрані представники інших категорій працівників університету й дев’яти коледжів Львівської політехніки.

Зазначимо, що Юрій Бобало вже втретє переобирають ректором. Вперше очільником цього університету він став у 2007 році.

Фото: science.lpnu.ua

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