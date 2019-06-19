Харківському проспекту повернули ім'я Жукова

Харківська міська рада в середу розглянула питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова і підтримала відповідне рішення. В підтримку такого рішення на сесії в середу проголосували 59 депутатів, проти – 13. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Рішення передбачає також, що ім’я Петра Григоренка буде присвоєно новій вулиці (пробивці) від вул. Римарської до вул. Клочківської.

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження «Про перейменування низки об’єктів топоніміки м. Харкова» у рамках закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро «Маршала Жукова» на «Палац спорту», а однойменного проспекту – на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім’я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет «Все для перемоги», встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року.

Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.