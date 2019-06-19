ОСТАННІ НОВИНИ

Харківському проспекту повернули ім'я Жукова

Соломія Головіна

|

Харківська міська рада в середу розглянула питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова і підтримала відповідне рішення. В підтримку такого рішення на сесії в середу проголосували 59 депутатів, проти – 13. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

Рішення передбачає також, що ім’я Петра Григоренка буде присвоєно новій вулиці (пробивці) від вул. Римарської до вул. Клочківської.

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження «Про перейменування низки об’єктів топоніміки м. Харкова» у рамках закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро «Маршала Жукова» на «Палац спорту», а однойменного проспекту – на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім’я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет «Все для перемоги», встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року.

Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...