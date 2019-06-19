Громадськість Львова обурена участю Павла Зіброва у рекламі сумнівних лотерей

Культурні та інтелектуальні кола Львова скерували звернення до Народного артиста України Павла Зіброва, у зв’язку з його зйомками в рекламі сумнівних лотерей, що в більшості асоціюються із гральним бізнесом. Відповідне звернення опублікувала Львівська міська рада.

«У наш непростий час гібридної війни з Росією ви гідно відстоювали українську державу на культурній ниві, відмовившись від виступів у країні-агресорі. Це гідне поваги. Але одна з останніх ваших робіт прикро вразила нас та отримала несхвальні відгуки в культурних та інтелектуальних колах Львова. Йдеться про Вашу участь у відеороликах російськомовного продукту, який є офіційно забороненим у нашій країні гральним бізнесом — лотереї «Космолот». Ні для кого не таємниця, що за легально зареєстрованою «Національною лотереєю» насправді ховається комерційний інтерес, що базується на поширенні морального розпаду, залежності від азартних ігор та завдає шкоди українському суспільству у такій вразливій та небезпечній політичний та економічній ситуації», – йдеться у листі.

Також зазначається, що вищезгадана співпраця та статус Заслуженого та Народного артиста України є несумісними. Окрім цього, громадськість просить переглянути співпрацю із вищезгаданим бізнесом.

«У той час, коли найкращі сини і доньки України віддають свої життя на Сході, відстоючи свою Батьківщину, співпраця із бізнесами, що ослаблюють наше суспільство та поширюють нездорові настрої є злочином. Відомо, що одними з найлегших жертв грального бізнесу в Україні є учасники бойових дій, тобто колишні учасники АТО і ООС, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Більше того, популяризація російськомовного контенту від імені Вашої особи є неприпустима, адже зараз, як ніколи раніше, ми боремося за заповнення медіа простору україномовним продуктом», – мовиться у листі.

Таким чином громада Львова вимагає пояснень таких дій від Павла Зіброва. Звернення підписали 19 осіб, серед яких директорка музею «Територія Терору» Ольга Гончар, голова ГО «Молода Лемківщина» Микола Крупей, художник-реставратор Тарас Павлик, голова правління ГО «Освітній центр з прав людини у Львові» Володимир Бєглов та інші.

Фото: скріншот з реклами